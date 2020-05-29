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ثماني وفيات و137 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الجزائر

ثماني وفيات و137 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الجزائر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الجزائر اليوم الجمعة، تسجيل ثماني وفيات و137 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 638، فيما وصل عدد الإصابات 9134.

وأكد المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد الفيروس، جمال فورار، تماثل 145 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 5422.

ولليوم الثالث على التوالي، يستمر انخفاض عدد الإصابات الجديدة، بينما يشهد عدد الوفيات استقراراً منذ أيام.

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