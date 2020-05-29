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دولي

استمرار الارتفاع الكبير في عدد إصابات فيروس (كورونا) بإسرائيل

استمرار الارتفاع الكبير في عدد إصابات فيروس (كورونا) بإسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسرائيل اليوم الجمعة، ارتفاعاً كبيراً في عدد مصابي فيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفات وزارة الصحة الإسرائيلية بتسجيل 115 مصاباً جديداً بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أفادت (القناة 12) الإسرائيلية إصابة 78 شخصا بفيرس كورونا في مدرسة "هغيمناسيا هعفريت" في القدس، بينهم 60 مصاباً تم تسجيلهم اليوم.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 16.987 بينهم 39 بحالة خطيرة، والوفيات 284.

وأكدت وزارة الصحة أن سبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا) هو عدم التزام الجمهور بتعليمات الوزارة.

وقالت: "إننا نشهد زيادة كبيرة في معدلات الإصابة خاصة في المدارس، لسوء الحظ، لا يزال المرض موجودًا هنا، فلا الحرارة ولا الرطوبة جعلته يختفي، وبالتالي فإن الإجراءات ستبقى سارية وقد نضطر لإغلاق المؤسسات التعليمية من جديد".

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