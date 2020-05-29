العراق يسجل الرقم الأعلى في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت العراق اليوم الجمعة، 416 إصابة جديدة، وست حالات وفاة، بفيروس (كورونا) المستجد خلال 24 ساعة الماضية.



ويعد هذا الرقم الأعلى، الذي يسجل منذ ظهور الفيروس الفتاك في البلاد.



وكانت وزارة الصحة العراقية سجلت أمس الخميس، 322 إصابة، ليكون إجمالي الحالات المصابة في البلاد 5873 حالة.



كما تم تسجيل ست حالات وفاة، ليصل الإجمالي إلى 185 حالة وفاة.