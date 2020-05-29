قوات الاحتلال تعتقل شاباً جنوب غرب جنين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابا من بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جهاد محمد تركمان (30 عاماً) على مدخل البلدة الشرقي، واستولت على دراجته النارية.