تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في قطر

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف الجالية الفلسطينية في قطر.



وأضافت الوزارة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن حالة الوفاة للمواطنة إلهام أبو جهل (49 عاماً)، بسبب الفيروس الفتاك.



وقبل الإعلان عن الوفاة، كانت "الخارجية" أنه قد سجلت 102 وفاة و1721 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم.