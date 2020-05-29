تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في قطر
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف الجالية الفلسطينية في قطر.
وأضافت الوزارة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن حالة الوفاة للمواطنة إلهام أبو جهل (49 عاماً)، بسبب الفيروس الفتاك.
وقبل الإعلان عن الوفاة، كانت "الخارجية" أنه قد سجلت 102 وفاة و1721 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم.
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف الجالية الفلسطينية في قطر.
وأضافت الوزارة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن حالة الوفاة للمواطنة إلهام أبو جهل (49 عاماً)، بسبب الفيروس الفتاك.
وقبل الإعلان عن الوفاة، كانت "الخارجية" أنه قد سجلت 102 وفاة و1721 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم.
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