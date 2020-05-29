شؤون فلسطينية

هنية يحذر الاحتلال من محاولة فرض مخططاته الخبيثة بالأقصى ويوجه دعوة للعاهل الأردني

هنية يحذر الاحتلال من محاولة فرض مخططاته الخبيثة بالأقصى ويوجه دعوة للعاهل الأردني
إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وقادة وزعماء الدول العربية والإسلامية كافة إلى تحمل المسؤولية الدينية والتاريخية تجاه ما يجري في المسجد الأقصى المبارك، والتحرك في مختلف الاتجاهات لوقف المخططات الصهيونية ومنعها.

وقال هنية في تصريح صادر عنه اليوم الجمعة: إننا "نتابع ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة، وفي المسجد الأقصى المبارك، والخطوات كافة من أجل إحكام السيطرة على المدينة وتهويدها وتقسيم الحرم زمانيًا ومكانيًا".

وأضاف: "في ضوء هذه الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال، والتي كان آخرها اعتقال سماحة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا خطيب المسجد الأقصى المبارك عقب مناشدته شعبنا للدفاع عن المسجد الأقصى، ومن ثم إبعاده ومنعه من دخول الحرم، فإننا ندين قرار الاحتلال إبعاد سماحة الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى المبارك".

واعتبر هنية قرار الإبعاد انتهاكًا جديدًا للحق في العبادة وحرية الوصول إلى الحرم، وجزءًا من محاولة تفريغه من المصلين.

وحذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الاحتلال الإسرائيلي من محاولة فرض مخططاته الخبيثة مستغلًا تداعيات فيروس (كورونا) لتمريرها، مؤكداً أن هذه المخططات لن تمر، ولن تُفرض على شعبنا وفي أرضنا ومقدساتنا.

كما حيي هنية المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك الذين لم يتوقفوا عن ممارسة دورهم الديني والوطني والإنساني، داعياً جماهير شعبنا كافة إلى الدفاع عن الأقصى بكل السبل والوسائل المتاحة، خاصة أمام الدعوات المتكررة من المستوطنين والمتطرفين لاقتحام المسجد المبارك، ونحذر من أننا لن نمرر أي محاولة اقتحام للأقصى أو فرض وقائع فيه.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل شاباً جنوب غرب جنين

قوات الاحتلال تعتقل شاباً جنوب غرب جنين

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في قطر

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في قطر

المطران حنا: لا مناص من الوحدة من أجل مواجهة سياسات الضم والاستيطان

المطران حنا: لا مناص من الوحدة من أجل مواجهة سياسات الضم والاستيطان

المالكي يرحب بالموقف الإندونيسي في مواجهة خطط الضم

المالكي يرحب بالموقف الإندونيسي في مواجهة خطط الضم

&#34;الضمير&#34; تطالب النيابة العامة بالتحقيق بظروف وفاة نزيل بمركز إصلاح وتأهيل الوسطى

"الضمير" تطالب النيابة العامة بالتحقيق بظروف وفاة نزيل بمركز إصلاح وتأهيل الوسطى

حماس: استهداف الشخصيات المقدسية لن تفلح بثني شعبنا عن الدفاع عن الأقصى

حماس: استهداف الشخصيات المقدسية لن تفلح بثني شعبنا عن الدفاع عن الأقصى

فيديو: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية دهس قرب رام الله

فيديو: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية دهس قرب رام الله

شاهد: سلطات الاحتلال ترغم عائلة على هدم منزلها في جبل المكبر

شاهد: سلطات الاحتلال ترغم عائلة على هدم منزلها في جبل المكبر

التعليقات

الدنيا حكايات

التنسيق الأمني الفلسطيني

التنسيق الأمني الفلسطيني

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً جنوب غرب جنين

قوات الاحتلال تعتقل شاباً جنوب غرب جنين

المطران حنا: لا مناص من الوحدة من أجل مواجهة سياسات الضم والاستيطان

المطران حنا: لا مناص من الوحدة من أجل مواجهة سياسات الضم والاستيطان

المالكي يرحب بالموقف الإندونيسي في مواجهة خطط الضم

المالكي يرحب بالموقف الإندونيسي في مواجهة خطط الضم

&#34;الضمير&#34; تطالب النيابة العامة بالتحقيق بظروف وفاة نزيل بمركز إصلاح وتأهيل الوسطى

"الضمير" تطالب النيابة العامة بالتحقيق بظروف وفاة نزيل بمركز إصلاح وتأهيل الوسطى

شاهد: سلطات الاحتلال ترغم عائلة على هدم منزلها في جبل المكبر

شاهد: سلطات الاحتلال ترغم عائلة على هدم منزلها في جبل المكبر

عدة إصابات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة نعلين

عدة إصابات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة نعلين

حماس: منع الاحتلال للمواطنين من الصلاة بالحرم الإبراهيمي يمثل اعتداء على المقدسات

حماس: منع الاحتلال للمواطنين من الصلاة بالحرم الإبراهيمي يمثل اعتداء على المقدسات

إصابات بينهم صحفي خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابات بينهم صحفي خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

منوعات

المرض ووفاة والدتها.. ثلاث صعوبات فى حياة يسرا

المرض ووفاة والدتها.. ثلاث صعوبات فى حياة يسرا

بعد إصابة ابنها بـ (كورونا).. مها محمد تعرضت للتحرش ومحاولة خطف

بعد إصابة ابنها بـ (كورونا).. مها محمد تعرضت للتحرش ومحاولة خطف

فنان يثير ضجة باعترافه.. حقنة بـ6 آلاف دولار كل شهرين لتفتيح لونه

فنان يثير ضجة باعترافه.. حقنة بـ6 آلاف دولار كل شهرين لتفتيح لونه

بعد 27 عاماً بطلة مسلسل &#34;مانويلا&#34; ما زالت رائعة الجمال.. شاهدوا كيف أصبحت

بعد 27 عاماً بطلة مسلسل "مانويلا" ما زالت رائعة الجمال.. شاهدوا كيف أصبحت

هذا هو السبب وراء تصالح جولي وبراد بيت

هذا هو السبب وراء تصالح جولي وبراد بيت

عبير صبري تنفعل بشدة على متابع بسبب (خيانة عهد)

عبير صبري تنفعل بشدة على متابع بسبب (خيانة عهد)

بعد دعوى إثبات الزواج ضد هيفا وهبي.. محمد وزيري يتحدث عن الخيانة

بعد دعوى إثبات الزواج ضد هيفا وهبي.. محمد وزيري يتحدث عن الخيانة

شقيقة كارمن سليمان نسخة عنها بالشكل والصوت

شقيقة كارمن سليمان نسخة عنها بالشكل والصوت

الإبراشي يكشف أسرار حالة رجاء الجداوي النفسية والصحية

الإبراشي يكشف أسرار حالة رجاء الجداوي النفسية والصحية

أصالة تكشف عما أصابها بالجنون وجعلها ترقص وتبكي

أصالة تكشف عما أصابها بالجنون وجعلها ترقص وتبكي

عربي

مصر تقيم أول صلاة جمعة منذ إغلاق المساجد

مصر تقيم أول صلاة جمعة منذ إغلاق المساجد

القضاء البريطاني يُصدر قراره بحق الغنّوشي بتُهمة &#34;التسامح مع الإرهاب&#34;

القضاء البريطاني يُصدر قراره بحق الغنّوشي بتُهمة "التسامح مع الإرهاب"

عمر البشير يرفض الخضوع لفحص (كورونا)

عمر البشير يرفض الخضوع لفحص (كورونا)

غوتيريش: 17% من المصابين بفيروس (كورونا) يموتون باليمن والوضع مأساوي للغاية

غوتيريش: 17% من المصابين بفيروس (كورونا) يموتون باليمن والوضع مأساوي للغاية