المالكي يرحب بالموقف الإندونيسي في مواجهة خطط الضم





وعبرت الوزيرة في الرسالة عن موقف بلدها الرافض بشدة لمخطط الضم الإسرائيلي غير القانوني، مؤكدة أن إندونيسيا وانطلاقاً من عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ستعمل على حث أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي لرفض المخطط الإسرائيلي غير القانوني، والاستمرار في التعبير عن الموقف الدولي الداعم لحل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وفق تصريح لوزارة الخارجية عبر حسابها على (تويتر).



ورحب المالكي بالموقف الإندونيسي الذي نقلته وزيرة الخارجية وإشارتها إلى أن المخطط الإسرائيلي لا يهدد فقط السلام والاستقرار في المنطقة، بل أيضاً يقوض كافية الجهود الرامية لتحقيق سلام عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين ومبادئ الشرعية الدولية.





كما أثنى على موقف إندونيسيا الراسخ من القضية الفلسطينية ودعمها غير المشروط لتحركات القيادة الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس لإنهاء الاستعمار الإسرائيلي وإحقاق كافة الحقوق الفلسطينية الشرعية سيّما حقه في تقرير المصير ونيل الاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.



وأكد وزير الخارجية الفلسطيني، أن رسالة وزيرة الخارجية الإندونيسية قد جاءت رداً على رسالته التي خاطب فيها إندونيسيا وغيرها من دول العالم في إطار الجهود الدبلوماسية الفلسطينية المستمرة لإفشال مخطط الضم غير القانوني، وغيره من السياسات الاستعمارية الإسرائيلية التي استعرت في ظل ما تعانيه الإنسانية في مكافحة جائحة (كورونا)، ودعم الإدارة الأمريكية الأعمى للاستعمار الإسرائيلي وسعيها لتدمير النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على أسس وقواعد القانون الدولي.



رام الله - دنيا الوطنتلقى د. رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين، اليوم رسالة هامة من نظيرته، السيدة ريتنو مارسودي، وزيرة الخارجية الإندونيسية.