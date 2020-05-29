شؤون فلسطينية

"الضمير" تطالب النيابة العامة بالتحقيق بظروف وفاة نزيل بمركز إصلاح وتأهيل الوسطى

"الضمير" تطالب النيابة العامة بالتحقيق بظروف وفاة نزيل بمركز إصلاح وتأهيل الوسطى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إنها تنظر بقلق بالغ لحادثة وفاة النزيل/ معاذ أحمد شكري أبو عمرة، (19عاماً) اليوم الجمعة في مركز إصلاح وتأهيل الوسطى بمدينة دير البلح.

ووفقاً لمعلومات "الضمير"، فإن النزيل أبو عمرة قام بشنق نفسه داخل حمامات السجن، وتم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى المجاورة للسجن، ومن ثم نقله إلى مستشفى الشفاء بعزة لعرضه على الطب الشرعي، علماً بأنه تم توقيف النزيل في مركز إصلاح وتأهيل الوسطى منذ 29 نيسان/إبريل 2020.

وتقول مؤسسة الضمير إنها "إذ تؤكد أن كل وفاة تحدث داخل مراكز التوقيف هي وفاة محل اشتباه وتقتضي فتح تحقيق جنائي يطال إجراءات القبض والجلب وعملية التحقيق التي تمت مع المتوفى ومدى مراعاة هذه الإجراءات للقانون، وخاصة عدم تعريضه للتعذيب أو لأي من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، فإنها تطالب النائب العام بصفته جهة الاختصاص وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، بالتحقيق في ملابسات وفاة النزيل (م.ب) ومعرفة أسبابها.

كما طالبت النيابة العامة بضرورة نشر نتائج تحقيقاتها على الملأ، وضمان إجراء التحقيق بشكل جدي وفي أسرع وقت ممكن، مطالبة الجهات المكلفة وفقاً لقانون مراكز الإصلاح التأهيل رقم 6 لسنة 1998، كالنائب العام وكلائه أو المحافظين أو قضاه المحكمة العليا أو البداية، القيام بالزيارات التفقدية للسجون ومراكز الاحتجاز.

وكانت "الداخلية" بغزة صرحت بأن النزيل/ أبو عمرة شنق نفسه داخل المركز وتم نقل جثمانه لمستشفى الشفاء بمدينة غزة لعرضه على الطب الشرعي.

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