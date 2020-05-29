حماس: استهداف الشخصيات المقدسية لن تفلح بثني شعبنا عن الدفاع عن الأقصى





وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذه السياسة التي تستهدف الشخصيات المقدسية والمدافعين عن الأقصى لن تفلح في ثني أهلنا وشعبنا عن الدفاع عن الحرم القدسي.



وشددت على أن إعادة فتح المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين هو قرار فلسطيني، فشعبنا بوعيه وانضباطه سيرسم لوحة مشرقة جديدة في ساحات الأقصى.



وأكدت حماس على رفض جميع الشروط التي يضعها الاحتلال لدخول الأقصى، والتي هي بمثابة محاولة منه لتفريغ الأقصى وتقييد الوصول إليه.



ووجهت الحركة التحية لأبناء شعبنا في مدينة القدس على مواصلتهم الرباط على أبواب الأقصى طوال شهر رمضان المبارك، وهذه الهبة المباركة تعبر عن الشوق والحب الذي يحمله أهل القدس للمسجد الأقصى.



رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، اعتقال الاحتلال للشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى والمرابطة هنادي حلواني.