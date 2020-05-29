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مؤتمر افتراضي بالسعودية الثلاثاء لتوفير نفقات أكبر عملية إغاثة بالعالم لصالح اليمن

مؤتمر افتراضي بالسعودية الثلاثاء لتوفير نفقات أكبر عملية إغاثة بالعالم لصالح اليمن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الجمعة، أن المملكة ستنظم مؤتمراً افتراضيا للمانحين لليمن يوم الثلاثاء بالشراكة مع الأمم المتحدة.

وأضافت الوكالة أن ذلك جاء بتوجيهات للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

يذكر أن الأمم المتحدة، تهدف لجمع نحو 2.4 مليار دولار خلال المؤتمر، لتوفير نفقات أكبر عملية إغاثة في العالم.

ويحتاج نحو 80% من سكان اليمن أي نحو 24 مليون نسمة للمساعدات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن عدن تسجل أعلى معدل وفيات في العالم بفيروس (كورونا)، حيث يموت 17% من المصابين، والوضع مأساوي للغاية.

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