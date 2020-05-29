فيديو: إطلاق النار صوب فلسطيني بزعم تنفيذ عملية دهس شمال شرق رام الله

أفادت قناة (الغد) الفضائية باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بزعم تنفيذ عملية دهس شمال غرب رام الله.







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وكانت (القناة 13) الإسرائيلية أفادت اليوم الجمعة، بمحاولة فلسطيني تنفيذ عملية دهس جنود قرب مستوطنة (حلميش).وأضافت القناة: أنه إطلاق إطلاق النار على المنفذ، وحالته خطيرة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر (تويتر): "وردت قبل قليل تقارير عن محاولة تنفيذ عملية دهس بالقرب من (عين ماء) في منطقة رام الله".وأضاف: أن فلسطينياً حاول دهس عدد من الجنود الذين عملوا هناك، "القوات ردت باطلاق نار لتحييد المخرب دون وقوع إصابات في صفوف القوات"، وفق تعبيره.