سلطات الاحتلال ترغم عائلة على هدم منزلها في جبل المكبر

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أرغمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة في بلدة جبل المكبر جنوب القدس، على هدم منزلها البالغة مساحته 85 متراً مربعا.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن موسى كساب بشير أحد ملاك المنزل، بأن بلدية الاحتلال في القدس سلمتهم في السادس والعشرين من الشهر الماضي إخطارا بهدم المنزل الذي بنته العائلة قبل سبع سنوات، بحجة عدم الترخيص.



وتابع أن العائلة شرعت اليوم بهدم المنزل المكون من طابق واحد، ويؤوي ستة أفراد، مستعينة بجرافة خاصة، تجنبا لدفع غرامات مالية للاحتلال.



من جانبه، قال أمين حركة فتح في جبل المكبر، إياد بشير، إن سلطات الاحتلال تواصل تسليم عشرات المنازل في البلدة إخطارات بالهدم بحجج وذرائع واهية، بهدف تهجير المقدسيين.



وأكد أن "سياسة الهدم التي تنفذها أذرع الاحتلال، لن تطمس هويتنا المقدسية، ونحن باقون في أرضنا ولن نخرج منها".