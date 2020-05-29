عدة إصابات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة نعلين

مواجهات في نعلين - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال قمعه مسيرة نعلين الأسبوعية، غرب رام الله.



وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، كما أدت قنابل الغاز إلى اشتعال النيران في عدد من الحقول، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وانطلق المشاركون في المسيرة، صوب جدار الضم والتوسع العنصري، رافعين العلم الفلسطيني، ومرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال والرافضة لمخططات الضم.