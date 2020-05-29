حماس: منع الاحتلال للمواطنين من الصلاة بالحرم الإبراهيمي يمثل اعتداء على المقدسات

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فوزي برهوم: إن منع الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطينيين من الصلاة في الحرم الإبراهيمي، استمرار لانتهاكاته الممنهجة بحق شعبنا الفلسطيني، وشكل من أشكال العدوان المتواصل على مقدساته، جرّأه عليه الصمت الدولي، والهرولة الإقليمية للتطبيع مع الاحتلال.



وأكد برهوم، أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته لن تفت في عضد هذا الشعب المكافح نحو الحرية، ولن تغير عقيدة المقاومة والصمود الراسخة في عقول ووجدان أبنائه وشبابه الثائر في الضفة الغربية.



وأضاف: "مقاومة المحتل والدفاع عن حقوق شعبنا عمل مقدس وواجب الجميع، ويجب ألّا يتخلى عنه أحد، وهذا يتطلب تكثيف العمل الشعبي والوطني المشترك في ساحات المقاومة، وخاصة في الضفة الغربية والقدس، وبأشكالها وأدواتها كافة، وحتما سيتحقق الردع للمحتل، وستترسخ إرادة الانتصار".