مصطفى البرغوثي يحذر من مخاطر موجة ثانية لوباء (كورونا) في فلسطين

مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

حذر أمين عام حركة المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، اليوم الجمعة، من مخاطر موجة ثانية لوباء فيروس (كورونا) في فلسطين، بعد اكتشاف حالات جديدة في منطقة قلقيلية.



وقال البرغوثي في تصريح له وصل "دنيا الوطن": إن مخاطر الموجة الثانية تأتي بعد استمرار اكتشاف حالات جديدة في مناطق الخليل، وقطاع غزة، وبسبب تزايد خطر الاحتكاك مع الجانب الإسرائيلي في ظل تسهيل حركة تنقل العمال اليومية وحملة التصاريح.



وأشار إلى أن 78% من الإصابات في فلسطين مصدرها الاحتكاك بالجانب الإسرائيلي والذي شهد تصاعدا مفاجئا في عدد الإصابات اليومية لديه بوباء (كورونا) من بضع حالات إلى تسع وسبعين إصابة يوم أمس.



وحذر البرغوثي من الاسترخاء في مواجهة الوباء، مؤكدًا على أهمية الالتزام بقواعد الوقاية بما في ذلك التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات التي أثبتت فاعليتها في الوقاية من الإصابات في معظم بلدان العالم.