إصابات بينهم صحفي خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب اليوم الجمعة عدد من المواطنين بينهم صحفي، خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اعتدت على المسيرة الأسبوعية التي انطلقت بعد صلاة الجمعة، في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.



وأكدت مصادر محلية أن جيش الاحتلال اقتحم منطقة مسجد عمر بن الخطاب بقرية كفر قدوم حيث اندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز على المصلين قبل انطلاق المسيرة الأسبوعية المطالبة بفتح المدخل الرئيس المغلق منذ عام 2003، ما أدى إلى حالات اختناق جماعية في صفوف المواطنين.



كما أصيب المصور الصحفي نضال اشتية وعدد من الشبان بالرصاص المعدني المغلق بالمطاط الذي أطلقه جنود الاحتلال.



وانطلقت مسيرة كفر قدوم اليوم للتنديد بسياسة الضم "الإسرائيلية" للأغوار وباقي الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.