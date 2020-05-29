الاحتلال يعتقل الشيخ "عكرمة صبري" بعد اقتحام منزله في القدس

الشيخ عكرمة صبري

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري.



وأفادت مصادر محلية، بأن عناصر من مخابرات الاحتلال داهمت منزل الشيخ صبري وسط القدس المحتلة، قبل أن تعتقله وتقتاده إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف التابعة لها.