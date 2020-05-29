الاحتلال يعتقل المقدسية "هنادي حلواني"

هنادي الحلواني

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المقدسية هنادي الحلواني، من منطقة باب الأسباط بالمسجد الأقصى.



كما منعت قوات الاحتلال المواطنين من الوصول الى المسجد الأقصى ونصبت عشرات الحواجز في محيط البلدة القديمة وساحة الغزالي.



وتمكن عدد من المواطنين من أداء الصلاة أمام باب الأسباط رغم القيود وانتشار جنود الاحتلال بشكل مكثف في المنطقة.



ومنذ ساعات صباح اليوم نصب الاحتلال عدة حواجز في أزقة وشوارع البلدة القديمة المؤدية الأقصى لمنع المواطنين من الوصول للمسجد لأداء صلاة الجمعة.