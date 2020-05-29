شؤون فلسطينية

الخارجية: 102 وفاة و1721 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم

الخارجية: 102 وفاة و1721 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بين صفوف جالياتنا حول العالم.

وأكدت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن"، اليوم الجمعة، تسجيل أربع إصابات جديدة بالفيروس بين الجالية الفلسطينية، في الولايات المتحدة الأميركية، وثلاث حالات تعافي.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، بتسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية للمواطن جمعة فايز الفرا (79 عاما) إثر إصابته بفيروس (كورونا).

وفي السعودية، أكدت السفارة، تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، في صفوف الجالية للمواطنة منى عصام أحمد الحرتاني (53 عاما)، ما يرفع عدد حالات الوفاة في المملكة إلى 12 حالة، ويبقى عدد الإصابات 41، تعافى منها 7.

من جانبها، أكدت سفارة دولة فلسطين لدى الإمارات العربية المتحدة، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن عيادة توفيق شعث (70 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة فيها إلى 13، بينما بقي عدد الإصابات 57، تعافى منها 9.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، أفاد فريق العمل المختص في متابعة أوضاع أبناء الجالية الفلسطينية بتسجيل 4 إصابات جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية، منها إصابتان في ولاية اوهايو، وإصابتان في ولاية مينيسوتا إحداهما في العناية المكثفة.

وأضاف أنه بذلك يترفع عدد الاصابات بصفوف جاليتنا في أميركا إلى 783 إصابة، و52 حالة وفاة، وتم تسجيل 3 حالات تعافي جديدة ما يرتفع عدد حالات التعافي إلى 300 حالة.

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