الاحتلال يستولي على أرض زراعية في يعبد

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على أرض زراعية في يعبد جنوب غرب جنين.



وأفاد مراسلنا بأن جيش الاحتلال اتصل بمواطن من عائلة أبو بكر وأبلغه قرار الاستيلاء على أرضه الزراعية ومساحتها 3.5 دونم المحاذية لحاجز عسكري ومستوطنة "دوتان".



يشار إلى أن سلطات الاحتلال قامت قبل نحو عام بالاستيلاء على مئات الدونمات، على طول الشارع الرابط بين محافظة جنين وطولكرم بدءا من مفترق يعبد -كفيرت وصولا الى مريحة، ووضعت أسلاكا شائكة حولها، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.