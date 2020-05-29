شؤون فلسطينية

وفاة طفل بحادث سير في الخليل

وفاة طفل بحادث سير في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
توفي طفل يبلغ من العمر (7 سنوات) اليوم الجمعه متأثرا باصابته بحادث سير، وقع فجر اليوم في منطقة جبل جوهر جنوب مدينة الخليل.

 وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن الطفل واثناء سيره في الطريق تعرض لحادث دهس، من قبل مركبة وتم نقله للمشفى الاهلي وادخل العناية المكثفه وصباح اليوم اعلن الاطباء عن وفاته.

وأضاف ارزيقات، أن خبراء الحوادث باشروا التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث كما تم اعلام النيابة العامة.

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