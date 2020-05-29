شؤون فلسطينية

الفلسطينيون بغزة يؤدون صلاة الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي

الفلسطينيون بغزة يؤدون صلاة الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أدى فلسطينيون، في قطاع غزة، اليوم، صلاة الجمعة، للأسبوع الثاني على التوالي، وفق الإجراءات الوقائية والضوابط التي تم اتخاذها في صلاة الجمعة الماضية والعيد، لمنع انتشار فيروس (كورونا).

واقتصرت خطبة الجمعة، في المساجد، على مدة 10 دقائق، وفق ما شددت عليه وزارة الأوقاف في قطاع غزة، والتي طالبت المواطنين بضرورة التزام إجراءات الوقاية، وإحضار سجادة الصلاة، والتزام التباعد، وعدم المصافحة أو المعانقة، واصطحاب الكمامة الخاصة التي تم استلامها في الجمعة الماضية، المصنوعة من القماش وتصلح للاستخدام مرات متعددة بعد غسلها أو ما يسد مكانها، وكذلك الالتزام بتعليمات لجان التنظيم وغيرها.

وأوضحت، أنها أجرت تقييمًا شاملًا بعد الانتهاء من صلاة الجمعة الماضية والعيد، وأمام النتائج الإيجابية للتقييم، والانضباط العالي الذي قدمه المصلون قررت الوزارة استمرار فتح المساجد لإقامة صلاة الجمعة فقط في هذه المرحلة.

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