مصر تقيم أول صلاة جمعة منذ إغلاق المساجد
رام الله - دنيا الوطن
أدى مصريون، اليوم الجمعة، أول صلاة جمعة منذ إغلاق المساجد ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس (كورونا).
ووفق صحيفة (المصري اليوم) فقد أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أنها أقامت شعائر صلاة الجمعة اليوم بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، بحضور 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين في الأوقاف وبمراعاة الإجراءات الوقائية بما فيها التباعد الاجتماعي، مع نقل شعائر الصلاة عبر أثير الإذاعة المصرية وشاشات التلفزيون المصري.
وفي وقت سابق، كلّف وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، أحد أئمة مسجد السيدة نفيسة، بأداء خطبة الجمعة، والتي قرر أن يكون موضوعها "حفظ النفس من أعظم المقاصد الشرعية"، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس البشرية.
وأكدت الأوقاف، أن القرار يأتي بإطار العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، موضحة أن إقامة صلاة الجمعة تقتصر في هذه المرحلة على المسجد الذي تنقل منه شعائر صلاة الجمعة، مع استمرار تعليق الجمع والجماعات إلى حين الانتهاء من دراسة مقترح الرفع التدريجي لتعليق العمل بدور العبادة ومناقشته مع وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء.
أدى مصريون، اليوم الجمعة، أول صلاة جمعة منذ إغلاق المساجد ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس (كورونا).
ووفق صحيفة (المصري اليوم) فقد أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أنها أقامت شعائر صلاة الجمعة اليوم بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، بحضور 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين في الأوقاف وبمراعاة الإجراءات الوقائية بما فيها التباعد الاجتماعي، مع نقل شعائر الصلاة عبر أثير الإذاعة المصرية وشاشات التلفزيون المصري.
وفي وقت سابق، كلّف وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، أحد أئمة مسجد السيدة نفيسة، بأداء خطبة الجمعة، والتي قرر أن يكون موضوعها "حفظ النفس من أعظم المقاصد الشرعية"، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس البشرية.
وأكدت الأوقاف، أن القرار يأتي بإطار العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، موضحة أن إقامة صلاة الجمعة تقتصر في هذه المرحلة على المسجد الذي تنقل منه شعائر صلاة الجمعة، مع استمرار تعليق الجمع والجماعات إلى حين الانتهاء من دراسة مقترح الرفع التدريجي لتعليق العمل بدور العبادة ومناقشته مع وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء.
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