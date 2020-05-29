الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا ويعيق حركة المواطنين غرب جنين

جنود إسرائيليين - أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حاجزا عسكريا على شارع جنين - حيفا، عند مدخل بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وأعاقت حركة المواطنين وتنقلاتهم.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة في المنطقة.