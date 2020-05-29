دولي

روسيا تسجل قفزة قياسية في حصيلة وفيات (كورونا)

روسيا تسجل قفزة قياسية في حصيلة وفيات (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت حصيلة ضحايا فيروس (كورونا) في روسيا قفزة قياسية وغير مسبوقة، بتسجيل السلطات الصحية أكثر من 230 وفاة جديدة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس (كورونا) في روسيا، اليوم الجمعة في تقريرها اليومي عن تسجيل 232 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض (كوفيد-19)، مقابل 174 وفاة أمس (ما كان حتى الآن أكبر حصيلة ضحايا يومية)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 4374.

ورصدت روسيا خلال آخر 24 ساعة 8572 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة مع إحصاءات اليومين الماضيين (8371 إصابة أمس الخميس و8338 إصابة الأربعاء).

وأصبح إجمال عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 387623، بما فيها 223992 حالة نشطة.

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