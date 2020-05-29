1297 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة

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رام الله - دنيا الوطن

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1297 وفاة إضافيّة بفيروس (كورونا)، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.



وبذلك، يرتفع العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 101573 وفاة.



وكانت الولايات المتحدة تخطّت الأربعاء عتبة الـ 100 ألف وفاة بفيروس (كورونا)، في حصيلة تتجاوز بأشواط الوفيات المسجّلة في أيّ دولة أخرى، وفق جامعة جونز هوبكنز.



ومنذ تجاوز البلاد عتبة الـ 100 ألف وفاة بالفيروس، كتب الرئيس الأميركي أكثر من أربعين تغريدة تتعلّق بمواضيع أخرى، لا تتطرّق إلى موضع الوباء، فيما أعرب أمس الخميس عن تعازيه لأقارب الأشخاص الذين توفيوا جرّاء الفيروس.