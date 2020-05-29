التعليم تُحدد موعد امتحانات التوجيهي للطلبة الذين لم يتمكنوا من التقديم جراء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني: إن وزارته تنظم امتحان الثانوية العامة لهذا العام في ظل ظروف استثنائية مرتبطة بالمشهد الكوروني، وما يرافقه من استحقاقات صحية ولوجستية تهدف بالأساس إلى توفير أفضل شروط السلامة والوقاية للطلبة ولطواقم الامتحان على حد سواء.



وأضاف عورتاني في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الحكومة شكّلت لجنة وزارية موسعة للعمل بشكل متكامل لتوفير مقومات واستحقاقات انعقاد هذه الدورة في أجواء آمنة ومريحة يطمئن لها الطلبة وأولياء الأمور.



وأوضح أنه تم وضع بروتوكول صحي خاص يحكم كافة مفاصل الامتحان، حيث تتولى وزارة الصحة في إطار البروتوكول مهمة متابعة وضعية انتشار فيروس (كورونا) وانعكاسات ذلك على الطلبة، إذ تقوم الوزارة بتقدير الموقف بشكل مستمر وتقديم البيانات والرأي الخبير لوزارة التربية والتعليم بشأن الطلبة المصابين أو المخالطين أو المحجورين والإجراءات التي ينبغي اتخاذها في كل حالة.



وأكدت وزارة التربية والتعليم منح الطلبة الذين لم يتمكنوا من التقدم لامتحانات التوجيهي في الدورة الحالية بسبب (كورونا)، فرصة للتقدم مجددا للامتحانات في أواخر الشهر المقبل.



وأضافت: أن عدم السماح لأي طالب بالجلوس للامتحان حالياً هو فقط بدافع حمايته وحماية أقرانه من مخاطر لا تحمد عقباها، وينبغي أن لا يرى ذلك كمس بحقه في التعليم بل هو حفاظ على حقه وحق عشرات الآلاف من أقرانه في الصحة والسلامة والأمان.