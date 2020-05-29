دولي

العالم يقترب من تسجيل 6 ملايين إصابة بفيروس (كورونا)

العالم يقترب من تسجيل 6 ملايين إصابة بفيروس (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توفي حوالي 359,994 شخص في العالم بسبب الإصابة بفيروس (كورونا) منذ ظهوره، وأصيب حوالي 5,858,643 شخص في 196 بلدًا ومنظمة، فيما شفي ما لا يقل عن 2,540,845 مريضاً.

غير أن هذه الأرقام لا تعكس إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة سوى للحالات الخطيرة، فيما تستخدم دول أخرى الاختبارات بشكل أولي لتتبع المصابين، ولا تملك العديد من الدول الفقيرة سوى قدرات محدودة لإجراء فحوص، وفق شبكة (يورو نيوز).

ففي الولايات المتحدة، سجلت أول وفاة جراء كوفيد-19 مطلع شباط، وهي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 102,815 وفاة من أصل 1,757,355 إصابة. وتعافى ما لا يقل عن 494,724 شخصاً.

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي بريطانيا بتسجيلها 37,837 وفاة من أصل 269,127 إصابة، تليها إيطاليا 33,142 وفاة من أصل 231,732 إصابة، وفرنسا مع 28,662 وفاة من أصل 186,238 إصابة، وإسبانيا مع 27,119 وفاة من أصل 284,986 إصابة.





أما الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ)، البؤرة الأولى التي ظهر فيها الوباء في أواخر كانون الأول، فأعلنت رسميا عن 82995 إصابة (حالتان جديدتان بين الأربعاء والخميس) بينها 4634 وفاة، فيما تعافى 78288 شخصاً.

بينما أحصت أوروبا الخميس 175,077 وفاة من أصل 2,084,764 إصابة، فيما سجلت الولايات المتحدة وكندا 107,300 وفاة من أصل 1,787,452 إصابة، وأميركا اللاتينية والكاريبي 45,358 وفاة من أصل 842,826 إصابة، وآسيا 14060 وفاة من أصل 488,379 إصابة، والشرق الأوسط 9119 وفاة من أصل 369,224 إصابة، وإفريقيا 3690 وفاة من أصل 124,736 إصابة، وأوقيانيا 132 وفاة من أصل 8517 إصابة.

وأُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

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