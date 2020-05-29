داخلية غزة: وفاة موقوف بمركز تأهيل الوسطى بعد أن أقدم على شنق نفسه

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة: إن موقوفًا في مركز إصلاح وتأهيل الوسطى توفي، بعد أن أقدم على شنق نفسه.



وبحسب موقع الداخلية الالكتروني، فقد قال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة: "وفاة الموقوف بمركز إصلاح وتأهيل الوسطى (م، ع) 23 عاماً، حيث أقدم على شنق نفسه صباح اليوم الجمعة، وتم نقل جثمانه لمستشفى الشفاء بمدينة غزة لعرضه على الطب الشرعي".