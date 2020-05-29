شؤون فلسطينية

داخلية غزة: وفاة موقوف بمركز تأهيل الوسطى بعد أن أقدم على شنق نفسه

داخلية غزة: وفاة موقوف بمركز تأهيل الوسطى بعد أن أقدم على شنق نفسه
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة: إن موقوفًا في مركز إصلاح وتأهيل الوسطى توفي، بعد أن أقدم على شنق نفسه.

وبحسب موقع الداخلية الالكتروني، فقد قال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة: "وفاة الموقوف بمركز إصلاح وتأهيل الوسطى (م، ع) 23 عاماً، حيث أقدم على شنق نفسه صباح اليوم الجمعة، وتم نقل جثمانه لمستشفى الشفاء بمدينة غزة لعرضه على الطب الشرعي".

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