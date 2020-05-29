داخلية غزة: وفاة موقوف بمركز تأهيل الوسطى بعد أن أقدم على شنق نفسه
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة: إن موقوفًا في مركز إصلاح وتأهيل الوسطى توفي، بعد أن أقدم على شنق نفسه.
وبحسب موقع الداخلية الالكتروني، فقد قال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة: "وفاة الموقوف بمركز إصلاح وتأهيل الوسطى (م، ع) 23 عاماً، حيث أقدم على شنق نفسه صباح اليوم الجمعة، وتم نقل جثمانه لمستشفى الشفاء بمدينة غزة لعرضه على الطب الشرعي".
قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة: إن موقوفًا في مركز إصلاح وتأهيل الوسطى توفي، بعد أن أقدم على شنق نفسه.
وبحسب موقع الداخلية الالكتروني، فقد قال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة: "وفاة الموقوف بمركز إصلاح وتأهيل الوسطى (م، ع) 23 عاماً، حيث أقدم على شنق نفسه صباح اليوم الجمعة، وتم نقل جثمانه لمستشفى الشفاء بمدينة غزة لعرضه على الطب الشرعي".
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