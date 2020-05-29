ترامب: لن أغلق صفحتي في (تويتر)

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إنه لن يغلق حسابه بموقع (تويتر)، رغم عدم رضاه عن نشاط هذه المنصة، مشيرًا إلى أنه يعتبرها أداة لا بد منها لتواصله مع الشعب الأمريكي.



ووفق قناة (روسيا اليوم) فقد قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لو كانت لدينا بالفعل وسائل إعلام غير منحازة، لكنت قد فعلت ذلك بلا إبطاء".



وأوضح أنه لا يعتبر (تويتر) منصة حرة للتعبير عن رأي، بل محررا "يروج لوجهة نظره"، مضيفا أن الانتقادات نفسها يوجهها إلى مواقع (جوجل) و(فيسبوك) ومواقع تواصل اجتماعي أخرى.



وعبر ترامب عن اعتقاده أن هذه المواقع تتفوق على وسائل الإعلام التقليدية من حيث تأثيرها على أذهان الناس.



وتوعد ترامب مجددا أنه قد يقرر إغلاق (تويتر)، لكنه اعترف بأنه يحتاج إلى استشارة قانونيين قبل أن يتخذ أي قرار بهذا الشأن.