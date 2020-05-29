القضاء البريطاني يُصدر قراره بحق الغنّوشي بتُهمة "التسامح مع الإرهاب"

راشد الغنوشي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة النهضة إن القضاء البريطاني برّأ رئيسها، راشد الغنوشي، من تهم باطلة تتعلق بالتسامح مع الإرهاب وتلقي أموال من دولة أجنبية، فيما أكد قيادي بارز في الحركة أن الغنوشي يتعرض لمحاولة اغتيال سياسي؛ منتقدا الهجمة الإعلامية التي تقودها أطراف مشبوهة ضده.



وفي بيان نشرته على صفحتها بموقع (فيسبوك)، أكدت الحركة أن الغنوشي كسب دعوة قضائية تقدمها بها ضد موقع (ميدل إيست أونلاين) البريطاني، بعد نشره لمعلومات زائفة تتعلق باتهام رئيس الحركة بالتسامح مع الإرهاب وادعاء الديمقراطية وتلقّيه أموالا من دولة أجنبيّة.



وأضاف حركة النهضة: "يُعلم المكتب الإعلامي لحركة النهضة أنّ الأستاذ راشد الغنوشي حصل على حكم بات من محكمة العدل العليا البريطانيّة بعد فشل الصحيفة وممثلها في تقديم دفاع عن القضيّة والبرهنة على ادعاءاتهم الباطلة".