المؤتمر الشعبي يدعو إلى أوسع مشاركة في جمعة فتح الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أهاب المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، بالمواطنين في القدس والضفة الغربية وأراضي الـ 48 باستنهاض الهمم للزحف بالآلاف نحو المسجد الأقصى المبارك اليوم الجمعة وأداء الصلاة فيه لكسر قرارات العدو بتحديد أعداد المصلين، وبفرض سقف خمسين شخصاً في المصليات المسقوفة، في الوقت الذي تسمح فيه للمستوطنين باقتحامه وتدنيس حرمته.



وقال المؤتمر في بيان وصل "دنيا الوطن":" فلنجعلها بحق جمعة فتح الأقصى بالإرادة الشعبية، وبسواعد شبابنا وشاباتنا، وشيبنا، ونسائنا، فأمام القدس تهون التضحيات، ومن أجل القدس تهون الأرواح والمهج".



ودعا المؤتمر للتعبير عن الغضب والتضامن مع القدس وأهلها، وجعل الجمعة يوم عزٍّ وانتصار لإرادة الشعب الفلسطيني على إرادة جلاديه ومغتصبي حقوقه في أرضه ووطنه.



وحذر المؤتمر الشعبي من أن الاحتلال يسعى لتقويض منجزات هبة البوابات الإلكترونية عام 2017، وهو ما يتطلب اليقظة والمبادرة لحمايتها، وتفويت الفرصة على الاحتلال.



ونوه المؤتمر الى أن الاحتلال يعتقل ويبعد حراس الأقصى ومرابطوه ويعتدى عليهم لتحقيق أهدافه بتهويد المسجد وبناء الهيكل المزعوم في مكانه.