الأسير الحلبي يدخل عامه الخامس في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الأسير محمد الحلبي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد والد الأسير محمد خليل الحلبي (42 عامًا) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، المحتجز في معتقل ريمون الإسرائيلي، ان ابنها يعاني من وضع صحي سيئ، وانه يتم التحفظ عليه في غرفة مليئة بالحشرات.



وأوضح والد الأسير الحلبي ان محكمة بئر السبع قررت تأجيل محكمته للمرة (138) والتي تم عقدها في 21/ مايو، وتم تمديد اعتقاله ل 90 يوما، دون البت بالقضية لعدم وجود اعتراف أو أدلة أو إدانة.



ووفقًا لما قاله محامي الأسير وذويه "إن الأسير يعاني من آلام شديدة في الرأس نتيجة التحقيق العنيف الذي مورس بحقه من قبل المحققين الإسرائيليين، ما أفقده القدرة على السمع، وما قد يؤثر على البصر نتيجة إهمال علاجه المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون، التي ما زالت تماطل بتحويله لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية السيئة".



ويتابع اكثر من خمسة ملايين متابع لقضية الأسير الحلبي، من معظم دول أوروبا منها لندن، واستراليا، و المانيا، ودول عربية منها الجزائر و مصر و الامارات.



واظهرت تحليلات المتابعين لقضيته ان 2.5 مليون متابع لقضية الحلبي في المملكة المتحدة، و800000 متابع في استراليا من خلال الاعلام الاسترالي والصحف، ومليون متابع في اعلام الجزائر الخاص بالأسرى والإعلام المصري، و650000 متابع فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والداخل المحتل.



وسينظم نشطاء أجانب ماراثونا مشيا على الأقدام بحسب الخريطة المرفقة في مدن بالمملكة المتحدة، دعما لقضية الحلبي الذي يواجه اطول محاكمة غير عاِدلة 138 محكمة في تاريخ الحركة الأسيرة في إسرائيل، وستكون الخريطة لأربعة مواقع من 1 2.3 4 بحسب الترقيم المرسل من النشطاء.



وتعتبر محاكمة الحلبي المعتقل منذ 4 سنوات الأكثر عددًا في تاريخ محاكمات الفلسطينيين، منذ بدايات الاحتلال الإسرائيلي.



يذكر ان الأسير الحلبي الذي كان يعمل قبل اعتقاله مديرًا لمؤسسة الرؤية العالمية الأميركية (World Vision) في قطاع غزة، وتم اعتقاله عام 2016، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجزه بحجة تحويل مبالغ مالية من المؤسسة لصالح فصائل فلسطينية، دون وجود أي دليل مادي أو ثبوت تهمة قانونية ضده.