شؤون فلسطينية

الاحتلال يعيد اعتقال الأسير "عيسى العباسي" بعد ساعات من الإفراج عنه

الاحتلال يعيد اعتقال الأسير "عيسى العباسي" بعد ساعات من الإفراج عنه
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، اعتقال الأسير المحرر عيسى العباسي بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان بالقدس المحتلة وذلك بعد ساعات فقط من الإفراج عنه من سجون الاحتلال حيث أمضى عشر سنوات من الأسر.

وكان الاحتلال قد أفرج عن العباسي مساء أمس الخميس، بشرط الإبعاد عن بلدة سلوان لمدة 3 أيام بعد مماطلة ومحاولة من بعض الجهات الإسرائيلية تمديد اعتقاله.

 واعتقل العباسي بتاريخ 30/5/2010، وأدانته محكمة الاحتلال بالتصدي للمستوطنين في سلوان وإطلاق النار عليهم، كما واعتقل الاحتلال والدته واتهمها بمحاولة تنفيذ عملية طعن.

 وخاض العباسي إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، وهو متزوج وأب لطفلين (قاسم و نور)، وقد تنقل في عدد من سجون الاحتلال.

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