الاحتلال يوقف العمل بإعادة تأهيل شارع جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، العمل في إعادة تأهيل شارع المقبرة بقرية الرشايدة جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أوقف العمل في الشارع، بذريعة أنها "منطقة خاضه للسيادة الإسرائيلية"، وهدد العمال بالاعتقال في حال العودة للعمل فيه مع إجبارهم بإزالة المعدات.



يشار إلى أن الاحتلال عمد أمس، إلى وقف العمل في حفرية بناء بقرية ارطاس جنوب بيت لحم.