تعرف على أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
شهدت أسعار الدجاج والحبش في قطاع غزة، اليوم الجمعة، انخفاضاَ نسبياً، حيث جاءت أسعار الدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.
1 - كيلو الدجاج حي من 10 إلى 11 شيكل
2 - كيلو استيكات 23 شيكل
3 - دبوس الدجاج 13 شيكل
4 - كيلو فخذ الدجاج 13 شيكل
5- كيلو صدر الدجاج 23 شيكل
6- كيلو كبدة الدجاج 17 شيكل
7- كيلو جناح الدجاج 9 شيكل
8- كيلو الشيش 25 شيكل
كما جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة على النحو التالي:
الحبش: 12 شيكل
صدر: 16 شيكل
فخد: 13 شيكل
جناح: 8 شيكل.
شهدت أسعار الدجاج والحبش في قطاع غزة، اليوم الجمعة، انخفاضاَ نسبياً، حيث جاءت أسعار الدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.
1 - كيلو الدجاج حي من 10 إلى 11 شيكل
2 - كيلو استيكات 23 شيكل
3 - دبوس الدجاج 13 شيكل
4 - كيلو فخذ الدجاج 13 شيكل
5- كيلو صدر الدجاج 23 شيكل
6- كيلو كبدة الدجاج 17 شيكل
7- كيلو جناح الدجاج 9 شيكل
8- كيلو الشيش 25 شيكل
كما جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة على النحو التالي:
الحبش: 12 شيكل
صدر: 16 شيكل
فخد: 13 شيكل
جناح: 8 شيكل.
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