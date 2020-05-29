تعرف على أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الجمعة

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رام الله - دنيا الوطن

شهدت أسعار الدجاج والحبش في قطاع غزة، اليوم الجمعة، انخفاضاَ نسبياً، حيث جاءت أسعار الدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.



1 - كيلو الدجاج حي من 10 إلى 11 شيكل



2 - كيلو استيكات 23 شيكل



3 - دبوس الدجاج 13 شيكل



4 - كيلو فخذ الدجاج 13 شيكل



5- كيلو صدر الدجاج 23 شيكل



6- كيلو كبدة الدجاج 17 شيكل



7- كيلو جناح الدجاج 9 شيكل



8- كيلو الشيش 25 شيكل



كما جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة على النحو التالي:



الحبش: 12 شيكل



صدر: 16 شيكل



فخد: 13 شيكل



جناح: 8 شيكل.