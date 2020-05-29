قبرص: نرفض ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد ونيكوس كريستودليدس وزير الخارجية القبرصي رفض بلاده للضم، الذي تنوي الحكومة الإسرائيلية تنفيذه على أجزاء من أراضي الضفة الغربية.



وقال كريستودليدس: إن موقف بلاده واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية ، وان اي حل سلمي يجب ان يكون مبني بالاساس على نظام دولي يحكمه القانون الدولي ، وينهي الاحتلال، ويفضي الى اقامة دولتين على حدود 1967.



وبحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وزير خارجية قبرص اخر التطورات في المنطقة، حيث اطلع عريقات وزير الخارجية القبرصي على اخر المستجدات في الاراضي الفلسطينية، بعد ما اعلنته الحكومة الاسرائيلية من قرارات، ومخططها لاجراء الضم في الاغوار الفلسطينية واراضي الضفة الغربية.



وأكد على ضرورة اتخاذ اجراءات دولية حازمة ضد الضم ، الذي تدعمه ادارة الرئيس الامريكي ترمب وفريقه الخاص بالسلام.