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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة 29-5-2020 على النحو التالي:



الخضروات



البندورة: 1 ك = 1 شيكل



الخيار: 8 ك = 10 شيكل



خيار بلدي: 7 – 8 ك = 10 شيكل



بصل بلدي: 8 ك = 10 شيكل



بطاطا: 7 ك = 10 شيكل



بامية بلدية: 24 شيكل



بامية حبة طويلة: 20 شيكل



ورق دوالي: 1ك = 8 شيكل



ليمون: 1ك = 4 شيكل



و3ك = 10 شيكل



باذنجان: 5 ك = 10 شيكل



كوسا: 6 ك = 10 شيكل



فليفلة ملونة: 1ك = 2 شيكل



فلفل: 1 ك = 2 شيكل



ملفوف أبيض: 2 شيكل



ملفوف أحمر: 2 شيكل



بنجر: 1ك = 3 شيكل



يقطين: 1ك = 3 شيكل



الجزر: 1ك = 2 شيكل



تومة (وقية): 2 شيكل



الفواكه:



بطيخ: 7 ك = 10 شيكل



شمام : 4 – 5 ك = 10 شيكل



فراولة: 1ك = 4 شيكل



موز: 3 ك = 10 شيكل



تفاح: 1ك = 4 شيكل



تفاح أمريكي: 6.5 شيكل



أجاص: 4 – 5 شيكل



أسكدنيا: 1 ك = 7 شيكل



خوخ: 1 ك = 5 شيكل



خوخ ملس: 1ك = 4 شيكل



كيوي: 1 ك = 7 شيكل



برتقال أبوصرّة: 4 ك = 10 شيكل



برتقال شموطي: 5ك = 10 شيكل



عنب أخضر: 1ك = 8 شيكل.