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عمر البشير يرفض الخضوع لفحص (كورونا)

عمر البشير يرفض الخضوع لفحص (كورونا)
الرئيس السوداني السابق عمر البشير
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام سودانية: إن الرئيس السابق، عمر البشير، رفض الخضوع لفحص طبي خاص للكشف عن فيروس (كورونا) المستجد.

ووفق ما نقلت صحيفة (السياسي) السودانيةفقد نقلت عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن البشير يعيش حالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، ويميل للعزلة أكثر، وأصبح قليل الكلام وسريع الغضب.

وأوضحت أن البشير يشعر بريبة في كل من هم حوله، ويقضي جل وقته داخل زنزانته ولا يخرج منها إلا لوقت قصير، وأكدت أن صحته العامة جيدة ولا يعاني من أي أعراض مرضية.

وبشأن بقية المعتقلين، كشفت المصادر أن الموجودين بسجن كوبر جميعهم بصحة جيدة، لافتة إلى أن بعض المعتقلين نقلوا إلى خارج السجن، غير أنها رفضت تسمية من تم نقلهم إلى خارج السجن، وأكدت أن البشير لا يزال داخله ولم ينقل إلى أي مكان آخر.

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