شؤون فلسطينية

مواطنون يؤدون صلاة الفجر على أبواب الأقصى رغم حواجز الاحتلال

مواطنون يؤدون صلاة الفجر على أبواب الأقصى رغم حواجز الاحتلال
جنود إسرائيليين - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 تمكن مواطنون من أداء صلاة فجر، اليوم الجمعة، على باب الأسباط أحد الأبواب المغلقة للمسجد الأقصى المبارك رغم حواجز الاحتلال وتشديده الأمني، وسط دعوات للحشد والضغط لفتح الأقصى لصلاة الجمعة بعد أكثر من شهرين من الإغلاق.

وقبل آذان الفجر شرعت قوات الاحتلال بالتضييق على المقدسيين ونصب حواجز معدنية بمنطقة باب العامود وعلى مداخل وادي حلوة في بلدة سلوان.

 يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات لفتح المسجد الأقصى لأداء صلاة اليوم الجمعة من أجل قطع الطريق على أي خطوة من قبل الاحتلال تستهدف التضييق على الأقصى والمصلين، وللتأكيد على رفض التدخلات الإسرائيلية في توقيت فتح وإغلاق المسجد.

وشددت شخصيات مقدسية على ضرورة الاستجابة بشكل واسع للدعوات التي أطلقت لأداء الصلاة في الأقصى اليوم، داعية المواطنين كافة للمشاركة بشكل فاعل وكبير للتأكيد على عدم الرضوخ للاحتلال.

كما دعا نشطاء مقدسيون رسالة أهالي المدينة والداخل المحتل بشكل خاص وكل من يستطيع الوصول إلى الأقصى التواجد بقوة، بدءًا من اليوم والاستمرار بأداء الصلوات كافة والرباط في المسجد لحمايته والحفاظ عليه.

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