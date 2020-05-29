الاحتلال يقتحم المسجد الإبراهيمي ويمنع رفع الآذان وصلاة الفجر

المسجد الإبراهيمي

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، ومنعت المؤذن من رفع الآذان والموطنين من أداء صلاة الفجر.



وأغلقت قوات الاحتلال، البوابات الالكترونية والحواجز الحديدية المحيطة بالمسجد الابراهيمي ومنعت المصلين من الوصول إليه أو أداء الصلاة في محيطه.



وأخرجت قوات الاحتلال مؤذن المسجد عنوة وقطعت رفع الآذان، كما احتجزت شابا لعدة ساعات.



ويسعى الاحتلال لإفراغ المسجد الابراهيمي من المصليين، من خلال الإجراءات القمعية والتعسفية بحق المصلين، وإغلاق البوابات الالكترونية وعرقلة حركة المواطنين على الحواجز العسكرية واحتجازهم.



وكان الاحتلال، صادق الشهر الجاري، على مشروع استيطاني في مدينة الخليل، يتضمن الاستيلاء على أراض في محيط المسجد الإبراهيمي، لإقامة مشروع تهويدي يمكن المستوطنين من اقتحامه.