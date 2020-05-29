إسرائيل تُحذّر من ارتفاع حاد بعدد المصابين بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت وزارة الصحة الاسرائيلية، من ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في اليومين الاخيرين، بعد تسجيل إصابة 64 شخصا بالفيروس.



ووفق موقع (عرب 48) فقد قالت وزارة الصحة الإسرائيلية: إن مجمل عدد مرضى (كورونا) بلغ 16872 ، فيما بلغ عدد الوفيات 284 حالة وفاة. ومن مجمل الإصابات هناك 35 اصابة وصفت بالمتوسطة و 37 خطيرة ، الى جانب 36 مصابا موصولين بجهاز التنفس الإصطناعي. وقد تعافى من المرض 14679 ويبلغ عدد المرضى الحاليين 1909 .



وأكدت أنها تتابع عن كثب الارقام الجديدة وبؤر انتشار المرض في شتى الاماكن ، وتجري عمليات تقييم مستمرة ، بهدف دراسة خطواتها المقبلة في التعامل مع ارتفاع الحالات المرضية في إسرائيل.