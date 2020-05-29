إسرائيل تُحذّر من ارتفاع حاد بعدد المصابين بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الصحة الاسرائيلية، من ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في اليومين الاخيرين، بعد تسجيل إصابة 64 شخصا بالفيروس.
ووفق موقع (عرب 48) فقد قالت وزارة الصحة الإسرائيلية: إن مجمل عدد مرضى (كورونا) بلغ 16872 ، فيما بلغ عدد الوفيات 284 حالة وفاة. ومن مجمل الإصابات هناك 35 اصابة وصفت بالمتوسطة و 37 خطيرة ، الى جانب 36 مصابا موصولين بجهاز التنفس الإصطناعي. وقد تعافى من المرض 14679 ويبلغ عدد المرضى الحاليين 1909 .
وأكدت أنها تتابع عن كثب الارقام الجديدة وبؤر انتشار المرض في شتى الاماكن ، وتجري عمليات تقييم مستمرة ، بهدف دراسة خطواتها المقبلة في التعامل مع ارتفاع الحالات المرضية في إسرائيل.
حذرت وزارة الصحة الاسرائيلية، من ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في اليومين الاخيرين، بعد تسجيل إصابة 64 شخصا بالفيروس.
ووفق موقع (عرب 48) فقد قالت وزارة الصحة الإسرائيلية: إن مجمل عدد مرضى (كورونا) بلغ 16872 ، فيما بلغ عدد الوفيات 284 حالة وفاة. ومن مجمل الإصابات هناك 35 اصابة وصفت بالمتوسطة و 37 خطيرة ، الى جانب 36 مصابا موصولين بجهاز التنفس الإصطناعي. وقد تعافى من المرض 14679 ويبلغ عدد المرضى الحاليين 1909 .
وأكدت أنها تتابع عن كثب الارقام الجديدة وبؤر انتشار المرض في شتى الاماكن ، وتجري عمليات تقييم مستمرة ، بهدف دراسة خطواتها المقبلة في التعامل مع ارتفاع الحالات المرضية في إسرائيل.
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