"الخارجية": حالتا وفاة جديدتان بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتينا في الإمارات والسعودية





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين فجر اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج.وأفادت الوزارة في تصريح مقتضب عبر (تويتر)، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في الإمارات العربية المتحدة للمواطن عياده توفيق شعث أبو محمد (70 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).كما أعلنت "الخارجية" تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية، للمواطنة منى عصام أحمد الحرتاني (53 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).