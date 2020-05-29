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غوتيريش: 17% من المصابين بفيروس (كورونا) يموتون باليمن والوضع مأساوي للغاية

غوتيريش: 17% من المصابين بفيروس (كورونا) يموتون باليمن والوضع مأساوي للغاية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن عدن تسجل أعلى معدل وفيات في العالم بفيروس (كورونا)، حيث يموت 17% من المصابين، والوضع مأساوي للغاية.

من جهته، قال مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، يوم الخميس إن وكالات الأمم المتحدة التي تحاول مساعدة ملايين معرضين لخطر الصراع في اليمن شبه مفلسة.

وأعلن وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز)، عن حملة لجمع نحو 2.4 مليار دولار الأسبوع المقبل، لأكبر عملية إغاثة في العالم.

ويحتاج نحو 80% من سكان اليمن البالغ عددهم 24 مليون نسمة إلى المساعدة. 

وقال لوكوك: "لا توجد طريقة لوصف هذا الوضع بخلاف أنه مثير للقلق... هل العالم مستعد ببساطة لمشاهدة اليمن يسقط من حافة الهاوية؟".

وتابع قائلا: "هناك عشرات الملايين من الأشخاص أصبحت حياتهم الآن في خطر ما لم نحصل على الأموال وليست التعهدات فحسب".

وقال لوكوك إن الأمم المتحدة تلقت 3.2 مليار دولار العام الماضي لليمن، لكنها حتى الآن في عام 2020 تلقت 474 مليون دولار فقط. وتعهدت السعودية بتقديم 525 مليون دولار قبل نحو شهرين وقال لوكوك إنه يأمل أن تقدم الرياض الأموال قريبا.

وأضاف: "معظم وكالات الأمم المتحدة على بعد أسابيع قليلة من الإفلاس. لم تكن الأموال قليلة بهذا الشكل مطلقا لعملية الإغاثة في اليمن... في العام الماضي، كان التمويل جيدا بشكل أساسي لأن دول المنطقة كثفت جهودها ونأمل أن يحدث ذلك هذه المرة".

وقال لوكوك إن من أصل 2.4 مليار دولار مطلوبة لتمويل عملية الإغاثة لبقية العام، هناك 180 مليون دولار لمكافحة تفشي فيروس (كورونا) في اليمن، حيث قالت الأمم المتحدة إنه يتفشى بسرعة.

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