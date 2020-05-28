شؤون فلسطينية

محافظ قلقيلية يُعلن عدداً من الإجراءات بعد ظهور إصابات جديدة

محافظ قلقيلية يُعلن عدداً من الإجراءات بعد ظهور إصابات جديدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال محافظ قلقيلية، رافع رواجبة: إنه بعد إجراء الفحوصات للمخالطين للمصاب بفيروس (كورونا) من بلدة "عزون عتمة"، وعددهم 70، تبين إصابة عشرة أشخاص، و"سنباشر الإجراءات الصحية الرسمية في علاجهم".

وأضاف في منشور عبر (فيسبوك): أنه تم الإيعاز للجهات المختصة بالإبقاء على المخالطين، والذين ظهرت نتائجهم سليمة ومعافاة وعددهم (60) شخصاً بالالتزام بالحجر لمدة 14 يوماً.

كما تم الإيعاز للأجهزة الأمنية بالتشدد في الإجراءات في البلدات الثلاث "عزون عتمة"، "بيت أمين"، "سنيريا"، وتبقى المنطقة مغلقة، بحيث يمنع الدخول والخروج منها.

وأهاب المحافظ بالمواطنين في البلدات الثلاث، بالبقاء في منازلهم لكي يتسنى لنا تحديد الخارطة الوبائية للمخالطين الجدد، مناشدًا المواطنين عدم الانجرار وراء المعلومات غير الدقيقة، وأخذ المعلومات من مصدرها، ونطالبهم بالالتزام بالتعليمات الصحية السليمة المتبعة.

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