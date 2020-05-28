ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل





كما تتجدد النشاطات في أطر التعليم اللا منهجي وفي المعاهد الدينية العليا وفي المدارس التي تقع داخل التجمعات السكنية التي كانت بؤرة لتفشي (كورونا).



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الخميس، بارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 16.872 بعد تشخيص حالات جديدة.وأضافت الوزارة: أن من بين المصابين، 37 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 284.ومن المقرر أن يعود جهاز التعليم العالي في إسرائيل للعمل يوم الأحد المقبل بصورة أوسع بما في ذلك التعليم داخل المؤسسات الأكاديمية وإجراء امتحانات.