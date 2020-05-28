ترامب يُوقّع الأمر التنفيذي الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، الأمر التنفيذي الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي.



وقال ترامب: إن الأمر التنفيذي، الذي سيوقعه بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي، سيحد من حصانتها القانونية، مشيراً إلى أن على الولايات تطبيق قوانينها المحلية مع منصات التواصل.



وشدد الرئيس الأمريكي على أنه سيعمل على إصدار تشريع، إضافة إلى الأمر التنفيذي بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي.



وكان ترامب، هدد أمس الأربعاء، بتنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي أو إغلاقها.



يأتي ذلك، بعد يوم من إضافة شركة (تويتر) تحذيراً لبعض من تغريداته، لحث القراء على تحري مصداقية تغريدات الرئيس.



وكرر ترامب، دون أن يقدم أي دليل، اتهاماته لمثل هذه المنصات التكنولوجية بالانحياز السياسي مغرداً "يشعر الجمهوريون بأن منصات التواصل الاجتماعي، تُسكت أصوات المحافظين نهائياً سننظم بقوة (هذه المنصات) أو سنغلقها قبل أن نسمح لهذا أن يحدث على الإطلاق"مضيفاً: "إلزموا جادة الصواب الآن!!!!"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).