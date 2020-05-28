كشف تفاصيل عملية إنقاذ أم وأبنائها من تهديدهم بالقتل في بيت لحم

ألقت الشرطة، مساء اليوم الخميس، القبض على شخص، كان يقوم بتهديد زوجته وأطفاله بالقتل، في بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه وبناءً على اتصال هاتفي من إحدى المواطنات على مركز بيت فجار، تطلب النجدة بعد تهديد زوجها بقتلها وقتل أطفالهما بأدوات حادة، أثناء وجوده على سطح المنزل محاولاً الدخول من خلال إحداث فجوة في الجدار.





وأضافت: على الفور تحركت قوة من شرطة مركز بيت فجار إلى منزل العائلة، حيث قبضت على الزوج، وهو يحاول هدم الجدار للدخول إلى المنزل، وبحوزته أدوات حادة.

وأضافت: أن الشرطة، أحضرت الشخص وتبين أنه من أصحاب السوابق، وله قضايا متعلقة بتعاطي المواد المخدرة، وضبطت الأدوات الحادة، وأحضرت العائلة إلى مديرية الشرطة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

رام الله - دنيا الوطن