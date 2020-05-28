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شؤون فلسطينية

فلسطين تُسجّل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجّل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية لمخالطي المواطن الذي أعلنت عن إصابته صباح اليوم، ما يرفع حصيلة الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 625 إصابة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، مساء اليوم الخميس، أن من بين الإصابات أربع حالات تحت عمر الـ (18 عاماً).

وأشارت إلى أن 9 من الإصابات في عزون عتمة، وإصابة واحدة في سينيريا، موضحةً أن طواقم الطب الوقائي، عملت منذ صباح اليوم على حصر دائرة المخالطين للمصاب، الذي أعلن عنه اليوم، وأجرت فحوصات مخبرية لهم، حيث أشارت النتائج إلى وجود 10 إصابات جديدة.

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