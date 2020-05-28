أربع إصابات بينها طفل في حادثي سير بغزة والمحافظة الوسطى
رام الله - دنيا الوطن
أصيب أربعة أشخاص بينهم طفل، اليوم الخميس، في حادثي سير بمدينة غزة، والمحافظة الوسطى.
أصيب أربعة أشخاص بينهم طفل، اليوم الخميس، في حادثي سير بمدينة غزة، والمحافظة الوسطى.
وقالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة: إن حادثاً مرورياً أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، على شارع صلاح الدين "مدخل المغازي" في محافظة الوسطى.
وأضافت: أن هناك إصابة فوق المتوسطة، لطفل في حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية، بالقرب من مفترق الصناعة بمدينة غزة.
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