أربع إصابات بينها طفل في حادثي سير بغزة والمحافظة الوسطى





وأضافت: أن هناك إصابة فوق المتوسطة، لطفل في حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية، بالقرب من مفترق الصناعة بمدينة غزة.

وقالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة: إن حادثاً مرورياً أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، على شارع صلاح الدين "مدخل المغازي" في محافظة الوسطى.